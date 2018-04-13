ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству до сентября проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми, сообщается на сайте Кремля.

"Проработать вопрос о создании дополнительных инструментов поддержки женщин-предпринимателей, имеющих детей, в рамках механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Ответственный: (премьер-министр России) Дмитрий Медведев. Срок исполнения: 1 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.

До 1 сентября Правительству также необходимо представить предложения по вопросу поддержки производителей детского питания.

По итогам встречи с женщинами-предпринимателями Путин также дал поручение Генпрокуратуре до 1 июля проверить соблюдение прав дольщиков сельскохозяйственных участков Терского сельсовета Будённовского района в Ставрополье.