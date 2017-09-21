Путин поручил поддержать развитие экотуризма
21.09.2017, 12:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся развития туристской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, а также туризма на особо охраняемых природных территориях.
Согласно документу, Правительство РФ должно представить предложения по оказанию господдержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность связана с развитием экологического туризма на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями.
Кроме того, кабинету министров поручено подготовить предложения о создании туристического информационного интернет-портала экологической направленности, на котором будут в том числе представлены сведения об особо охраняемых природных территориях страны.
Также в рамках исполнения данного перечня Правительство РФ совместно с ФСБ и властями Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проанализирует эффективность системы пунктов пропуска через границу и по результатам проверки разработает и утвердит «дорожную карту» по совершенствованию этой системы.
Отметим, в Приморском крае развитию экологического туризма уделяется особое внимание.
Согласно документу, Правительство РФ должно представить предложения по оказанию господдержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность связана с развитием экологического туризма на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями.
Кроме того, кабинету министров поручено подготовить предложения о создании туристического информационного интернет-портала экологической направленности, на котором будут в том числе представлены сведения об особо охраняемых природных территориях страны.
Также в рамках исполнения данного перечня Правительство РФ совместно с ФСБ и властями Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проанализирует эффективность системы пунктов пропуска через границу и по результатам проверки разработает и утвердит «дорожную карту» по совершенствованию этой системы.
Отметим, в Приморском крае развитию экологического туризма уделяется особое внимание.
Источник: Правительство Приморского края