ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил с 2019 года уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

Во время совещания с членами Правительства РФ глава государства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ с 71-72% от прожиточного минимума до 85%. По словам Путина, в перспективе эти показатели должны сравняться.

"Нам нужно… преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан", – указал Президент РФ.

Путин попросил Кабмин РФ внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом бюджета на ближайшие три года.