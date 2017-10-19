Путин поручил выделять дополнительно по 20 млрд рублей на развитие АПК в 2018-2020 годах
19.10.2017, 20:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ выделить дополнительно на развитие сельского хозяйства 20 млрд рублей в проекте бюджета на 2018-2020 годы. Соответствующий пункт есть в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами Правительства РФ 27 сентября, сообщает официальный сайт Кремля.
"В проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в размере 20 млрд рублей ежегодно, в том числе в части, касающейся развития сельскохозяйственного производства и объектов социальной сферы, расположенных в сельской местности", – говорится в поручении.
Дополнительное финансирование предписано также выделить на приоритетные проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги", а также на индексацию грантов Президента РФ и Правительства РФ в области культуры и искусства исходя из единого подхода к её осуществлению.
Сроком исполнения поручения установлено 1 декабря 2017 года.
Партия "Единая Россия" считает решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на мировом рынке, социальное развитие села – стратегической целью политики государства. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для населения продовольствием и существенное усиление позиций России на мировых рынках – это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее. В Программе Партии подчёркивается важность разработки и внедрения механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также обеспечение своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей. Ещё одно направление поддержки – обеспечение технической модернизации отечественного сельхозпроизводства и расширение возможности агролизинга.
"В проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в размере 20 млрд рублей ежегодно, в том числе в части, касающейся развития сельскохозяйственного производства и объектов социальной сферы, расположенных в сельской местности", – говорится в поручении.
Дополнительное финансирование предписано также выделить на приоритетные проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги", а также на индексацию грантов Президента РФ и Правительства РФ в области культуры и искусства исходя из единого подхода к её осуществлению.
Сроком исполнения поручения установлено 1 декабря 2017 года.
Партия "Единая Россия" считает решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на мировом рынке, социальное развитие села – стратегической целью политики государства. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для населения продовольствием и существенное усиление позиций России на мировых рынках – это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее. В Программе Партии подчёркивается важность разработки и внедрения механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также обеспечение своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей. Ещё одно направление поддержки – обеспечение технической модернизации отечественного сельхозпроизводства и расширение возможности агролизинга.
Источник: Единая Россия