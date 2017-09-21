ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Республики Армения Сержа Саргсяна с национальным праздником – Днём независимости.

В поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил, что в текущем году Россия и Армения отмечают две знаменательные даты – 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Президент России высоко оценил успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.