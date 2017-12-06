ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё по случаю национального праздника Финляндии – Дня независимости.



«В 2017 году эта дата носит особый характер – ваша страна отмечает столетний юбилей провозглашения государственного суверенитета. За прошедший век в отношениях между Россией и Финляндией были разные, в том числе и непростые периоды. Но, несмотря на это, нашим странам удалось выстроить по-настоящему дружественное, добрососедское сотрудничество», – отметил глава Российского государства в направленной телеграмме.



Президент России высоко оценил плодотворное развитие российско-финляндских связей на различных направлениях, расширение контактов между государственными ведомствами, парламентами, регионами и городами, реализацию масштабных совместных проектов, а также координацию усилий в решении актуальных международных вопросов – в частности, на Севере Европы.



Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании продуктивного двустороннего взаимодействия в интересах народов России и Финляндии.