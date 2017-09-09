Путин поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости
09.09.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю национального праздника – Дня независимости.
В поздравлении глава Российского государства высоко оценил успешное развитие российско-таджикистанских отношений в духе союзничества и стратегического партнёрства. «Налажен конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Москва и Душанбе эффективно взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», – подчеркнул Президент России в поздравительной телеграмме.
Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса партнёрских связей между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в интересах дружественных народов двух стран, в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.
В поздравлении глава Российского государства высоко оценил успешное развитие российско-таджикистанских отношений в духе союзничества и стратегического партнёрства. «Налажен конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Москва и Душанбе эффективно взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», – подчеркнул Президент России в поздравительной телеграмме.
Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса партнёрских связей между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в интересах дружественных народов двух стран, в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.
Источник: http://kremlin.ru