ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление в связи с 10-летием с момента основания Госкорпорации "Росатом".

Поздравление адресовано работникам и ветеранам Росатома. В нем сказано: "Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 10-летием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

С момента своего создания корпорацией пройден значительный путь, открывший новые возможности для развития отечественной атомной отрасли. Существенно увеличилась выработка электроэнергии на атомных станциях, построены более десяти энергоблоков в России и за рубежом. Росатом стал абсолютным лидером на мировом рынке ядерных технологий. И сегодня уделяет приоритетное внимание продвижению таких перспективных направлений, как ядерная медицина, лазерные системы, сверхпроводники, атомная энергетика малой и средней мощности. Важен и ваш весомый вклад в освоение арктических территорий, в разработку и внедрение цифровых технологий. И конечно, как и прежде, атомная промышленность занимает ведущие позиции в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны.

Убеждён, что крепкие профессиональные традиции, компетентность и опыт помогут вам и впредь успешно двигаться к намеченным целям, эффективно решать ответственные, востребованные временем задачи.

Желаю благополучия, удачи и всего самого доброго вам и вашим близким".