ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 68-й годовщины образования КНР.

"За прошедшие десятилетия Китай добился поистине грандиозных успехов. Ваша страна уверенно движется по пути ускоренного социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня"», – подчеркнул в поздравлении Путин.

Он высоко оценил развитие российско-китайских отношений, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия.

Президент России выразил уверенность в том, что реализация договорённостей, достигнутых по итогам последних встреч с Председателем КНР в Москве и Сямэне, будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества двух стран.