Путин поздравил коллектив телерадиокомпании "Мир" с 25-летием
09.10.2017, 14:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) "Мир" с 25-летием, отметив ее важную роль в упрочнении дружественных отношений между гражданами СНГ.
"Основанная в 1992 году государствами – участниками СНГ, ваша компания заняла уникальную нишу в сфере массовых коммуникаций. Она создаёт объективную и познавательную информационную картину событий на евразийском пространстве. Знакомит граждан СНГ с жизнью и историей наших стран, содействует развитию гуманитарных, культурных и деловых связей, упрочению добрососедских и дружественных отношений.
Важно, что слаженная, эффективная работа вашего творческого коллектива находит признание у зрителей", - говорится в поздравлении.
"Основанная в 1992 году государствами – участниками СНГ, ваша компания заняла уникальную нишу в сфере массовых коммуникаций. Она создаёт объективную и познавательную информационную картину событий на евразийском пространстве. Знакомит граждан СНГ с жизнью и историей наших стран, содействует развитию гуманитарных, культурных и деловых связей, упрочению добрососедских и дружественных отношений.
Важно, что слаженная, эффективная работа вашего творческого коллектива находит признание у зрителей", - говорится в поздравлении.
Источник: Президент России