Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с праздником
01.10.2017, 10:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днём Сухопутных войск РФ.
Глава государства отметил, что "во все времена Сухопутные войска играли значимую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны, блестяще проявили себя в ходе крупнейших военных операций, вписали немало доблестных страниц в хронику побед Великой Отечественной войны".
Сухопутные войска являются основой Вооружённых Сил РФ и сегодня, подчеркнул Путин. Он пожелал личному составу и ветеранам успехов в службе и всего наилучшего.
Источник: Сайт Президента РФ