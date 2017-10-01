ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днём Сухопутных войск РФ.

Глава государства отметил, что "во все времена Сухопутные войска играли значимую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны, блестяще проявили себя в ходе крупнейших военных операций, вписали немало доблестных страниц в хронику побед Великой Отечественной войны".

Сухопутные войска являются основой Вооружённых Сил РФ и сегодня, подчеркнул Путин. Он пожелал личному составу и ветеранам успехов в службе и всего наилучшего.