08.04.2018, 11:42
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Христово Воскресение.
В поздравлении президента, в частности, говорится:
«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи.
С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем. Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания».
Владимир Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.
В поздравлении президента, в частности, говорится:
«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи.
С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем. Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания».
Владимир Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.
Источник: http://kremlin.ru