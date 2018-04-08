ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Христово Воскресение.

В поздравлении президента, в частности, говорится:

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи.

С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем. Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания».

Владимир Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.