ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства России с их профессиональным праздником.



В тексте поздравления говорится:

"Дорожное хозяйство – важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективности работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, качество жизни людей, устойчивое развитие и конкурентоспособность отечественной экономики.

Совершенствование дорожной сети, её модернизация являются одним из наших стратегических приоритетов. Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс.

Активно ведётся разработка надёжных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров.

Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, вносить весомый вклад в решение ключевых общенациональных задач".