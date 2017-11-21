ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин поздравил работников налоговых органов РФ с профессиональным праздником.

Президент отметил, что "за прошедшие годы ФНС России значительно укрепила свой авторитет, повысила результативность исполнения возложенных на неё функций".



"Сегодня налоговые органы представляют собой современную структуру, которая стремится широко внедрять передовые технологии, формы и методы работы, комфортные как для граждан, так и для бизнеса", - говорится в поздравлении.

Он подчеркнул, что от их компетентности и ответственного отношения к своим обязанностям зависят налоговые поступления в бюджеты всех уровней, решение важных социальных проблем, и конечно, создание благоприятных условий для развития экономики, роста деловой и инвестиционной активности.