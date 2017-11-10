ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником.

Он выразил им благодарность за "трудную, непростую каждодневную работу".

"Лучших представителей вашего ведомства всегда отличали высокие профессиональные качества, мужество, личная порядочность. Самые тёплые слова признательности – ветеранам: всем поколениям сотрудников, которые создавали и укрепляли традиции службы, тем, кто и сегодня остаётся в строю, передаёт свой опыт молодёжи", - говорится в поздравлении.

"В наши дни МВД уверенно стоит на страже общественного порядка, прав и свобод граждан. Результатом ваших усилий, личного вклада каждого стало более активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция", подчеркнул президент.

Отдельно Путин отметил работу при обеспечении правопорядка в период проведения Единого дня голосования, Кубка конфедераций, XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

"Только в текущем году за героизм и мужество, проявленные при исполнении своих обязанностей, государственных наград удостоены более 400 сотрудников. Мы всегда будем помнить товарищей, которые отдали свою жизнь, отстаивая справедливость, защищая Россию и наш народ", - заключил президент.