ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство обороны России и авиационное предприятие ПАО «Туполев» подписали государственный контракт, который предусматривает поставки модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для оборонных нужд.

Подписание состоялось при участии Президента России Владимира Путина, который посетил Казанский авиационный завод С. П. Горбунова. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов и глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Надо подумать и о гражданской версии подобных самолётов. При такой огромной территории, как у нас, уверен, это будет востребовано. В этом смысле нужна будет, конечно, большая работа, но она абсолютно реальна к завершению. Всем будет, чем заниматься, и не просто чем-то, а очень интересным и нужным делом», — отметил Владимир Путин.

По словам Президента РФ, подписаны контракты на 10 самолётов, каждый из них оценён более чем в 15 млрд рублей.

«Всего 160 млрд рублей — до 2027 года это полная загрузка завода», — подчеркнул глава государства.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец - самый большой самолёт с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин.