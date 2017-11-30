ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Запланировано обсуждение ключевых вопросов взаимодействия в рамках Организации, актуальных международных и региональных проблем, мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ.

По итогам встречи ожидается подписание ряда документов, в том числе Декларации в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о коллективной безопасности.