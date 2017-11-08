ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 ноября в Челябинске состоится XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Тема Форума – "Развитие человеческого капитала". Среди участников – руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана, представители крупного бизнеса двух стран.

Перед пленарным заседанием Форума президенты проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Программой Форума предусмотрены выставка "Развитие человеческого капитала", заседание Российско-Казахстанского Делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана, другие мероприятия.

Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, главы двух стран подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (22 октября 1992 года).