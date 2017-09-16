ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского дня бега "Кросс нации 2017" . Текст телеграммы размещен в субботу на сайте Кремля.



"Отмечу, что знаменитый «Кросс нации» проводится во многих регионах страны и своей вдохновляющей силой объединяет людей самых разных возрастов и интересов. Тех, кто искренне любит физическую культуру и спорт, сохраняет неизменную приверженность активному и здоровому досугу, стремится обрести новых друзей и единомышленников", - отметил глава государства.