ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС, а также по выходу на кредитование в национальных валютах. Речь об этом шла на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

"Среди ближайших задач банка - получение международного кредитного рейтинга. Это позволит ему выпустить ценные бумаги на рынки государств "пятёрки", - пояснил Путин.

Президент РФ считает, что нужно быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС.

Путин сообщил коллегам по БРИКС, что по линии НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов. "В скором времени три из них будут реализованы на территории России. Речь идёт о совершенствовании судебной системы, строительстве автодороги под Уфой, а также модернизация водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волга", - пояснил Президент РФ.