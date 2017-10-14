ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь Сирии после войны, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии ассамблеи Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге.



«Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь этой и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию, укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти», - сказал Путин, сообщает «Интерфакс».



По словам Президента РФ, такие задачи также достойны обсуждения на парламентском и межпарламентском уровнях.



Он напомнил, какие усилия прилагает Россия для стабилизации военно-политической обстановки в Сирии: за два года в разы сократилась подконтрольная террористам территория, освобожден ряд крупных населенных пунктов, нанесен ощутимый ущерб инфраструктуре террористов.



«Подчеркну: на сирийской территории мы действуем строго по согласованию с властями страны и строго в рамках международного права», - добавил он.



Упомянув о договоренностях по созданию в Сирии четырех зон деэскалации (достигнуты в Астане с участием стран-гарантов - России, Ирана, Турции), Президент РФ подчеркнул, что «эти договоренности создают условия для продвижения к выполнению резолюции СБ ООН 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, к объединению усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установлению мира и сохранению единства Сирии».



137-я ассамблея Межпарламентского союза будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. По данным МИД РФ, на нее приедут делегации более 160 стран, около 100 спикеров и 70 вице-спикеров зарубежных парламентов.



МПС существует с 1889 года, это одна из наиболее влиятельных международных парламентских организаций. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.