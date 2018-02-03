Путин призвал молодёжь стремиться к собственным победам, а не только любоваться деяниями предков
03.02.2018, 12:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин призвал волонтёров не только гордиться былыми победами, но и добиваться своих результатов, чтобы быть достойными памяти предков, сообщает "Интерфакс".
"Мы не просто должны любоваться тем, что было сделано до нас (за это огромное спасибо нашим предкам, без этого не было бы ничего). Но если мы хотим быть на их уровне, мы должны добиваться своих результатов, своих побед и стремиться к ним во что бы то ни стало, преодолевать трудности, которые перед нами стоят", – заявил Президент РФ, обращаясь к активистам движения "Волонтёры Победы".
По его словам, если бы нынешнее поколение занималось только созерцанием того, что было сделано предшествующими поколениями, то "наших дедов, многие из которых пали, защищая Родину, постигло бы огромное разочарование".
Отметив, что "препятствий на пути всегда достаточно", Путин выразил уверенность, что все ребята молодые и талантливые и смогут справиться с любыми трудностями.
Глава государства поблагодарил волонтёров за их работу, отметив её пользу. "Мы все должны об этом говорить и будем об этом говорить, что было сделано нашими предками здесь в Сталинграде и в других героических местах, в других героических битвах. Это очень важно, это фундамент, на котором стоит наша страна", – подчеркнул Президент РФ.
По мнению Путина, необходимо знать о том, какие были предшествующие поколения, знать "о том, что в наших генах – вот это стремление к победе". Однако, самое важное, заметил глава государства, и в мирное время быть достойными тех людей, которые проявляли эти качества в боевых действиях в Сталинграде.
"Мы не просто должны любоваться тем, что было сделано до нас (за это огромное спасибо нашим предкам, без этого не было бы ничего). Но если мы хотим быть на их уровне, мы должны добиваться своих результатов, своих побед и стремиться к ним во что бы то ни стало, преодолевать трудности, которые перед нами стоят", – заявил Президент РФ, обращаясь к активистам движения "Волонтёры Победы".
По его словам, если бы нынешнее поколение занималось только созерцанием того, что было сделано предшествующими поколениями, то "наших дедов, многие из которых пали, защищая Родину, постигло бы огромное разочарование".
Отметив, что "препятствий на пути всегда достаточно", Путин выразил уверенность, что все ребята молодые и талантливые и смогут справиться с любыми трудностями.
Глава государства поблагодарил волонтёров за их работу, отметив её пользу. "Мы все должны об этом говорить и будем об этом говорить, что было сделано нашими предками здесь в Сталинграде и в других героических местах, в других героических битвах. Это очень важно, это фундамент, на котором стоит наша страна", – подчеркнул Президент РФ.
По мнению Путина, необходимо знать о том, какие были предшествующие поколения, знать "о том, что в наших генах – вот это стремление к победе". Однако, самое важное, заметил глава государства, и в мирное время быть достойными тех людей, которые проявляли эти качества в боевых действиях в Сталинграде.
Источник: Единая Россия