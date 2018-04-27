27.04.2018, 22:04
Путин призвал не допустить искажения географической правды
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский Президент Владимир Путин, выступая на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге выступил с заявлением, в котором призвал не допустить попустительства "искажения географической правды".
Владимир Путин напомнил, что первоначальное название острова Смит - Бородино, острова Сноу - Малый Ярославец, а острова Ливингстон - Смоленск. Эти острова входят в архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктике. По мнению Президента, подобное положение дел недопустимо, особенно преддверие празднования юбилея открытия Антарктиды в 2020 году.
"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", - цитируют СМИ выступление Путина РГО.
По его мнению, "вытеснение" русских названий, в частности, вызвано с отсутствием в открытом доступе современных карт, произведённых в России. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - сказал Президент.
Он поручил Министерству обороны снять гриф секретности с тех карт, где он устарел и выглядит даже архаично.
Путин также поручил Росреестру создать новый российский атлас мира. К этой работе предлагается привлечь экспертов РГО и Министерство обороны.
"При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - сказал Путин.
Владимир Путин напомнил, что первоначальное название острова Смит - Бородино, острова Сноу - Малый Ярославец, а острова Ливингстон - Смоленск. Эти острова входят в архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктике. По мнению Президента, подобное положение дел недопустимо, особенно преддверие празднования юбилея открытия Антарктиды в 2020 году.
"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", - цитируют СМИ выступление Путина РГО.
По его мнению, "вытеснение" русских названий, в частности, вызвано с отсутствием в открытом доступе современных карт, произведённых в России. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - сказал Президент.
Он поручил Министерству обороны снять гриф секретности с тех карт, где он устарел и выглядит даже архаично.
Путин также поручил Росреестру создать новый российский атлас мира. К этой работе предлагается привлечь экспертов РГО и Министерство обороны.
"При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - сказал Путин.
Источник: Ореанда-Новости
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