26.04.2018, 22:20
Путин призвал новое Правительство проработать программу строительства студенческих общежитий
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый состав Правительства РФ должен проработать программу дополнительного строительства в стране студенческих общежитий и изыскать средства на её реализацию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всероссийского союза ректоров в Санкт-Петербурге, передаёт "Интерфакс".
"Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, дохода родителей были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, современных комфортных кампусов. Мы должны будем это обязательно сделать", - подчеркнул в своём выступлении глава государства.
"Новому Правительству совместно с регионами, вузами необходимо будет глубоко и детально проработать все аспекты такой программы", - продолжил он.
Путин признал, что этот вопрос, как и любые другие, упирается в финансовый аспект. "Для этого надо будет деньги найти, и новое Правительство должно будет это сделать", - сказал Президент РФ.
"Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, дохода родителей были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, современных комфортных кампусов. Мы должны будем это обязательно сделать", - подчеркнул в своём выступлении глава государства.
"Новому Правительству совместно с регионами, вузами необходимо будет глубоко и детально проработать все аспекты такой программы", - продолжил он.
Путин признал, что этот вопрос, как и любые другие, упирается в финансовый аспект. "Для этого надо будет деньги найти, и новое Правительство должно будет это сделать", - сказал Президент РФ.
Источник: Единая Россия
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