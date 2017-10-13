ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Расширение использования электронных сертификатов позволит сократить "серый" импорт продукции из "санкционных" стран, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию АПК.

"Что касается "серого" импорта из санкционных стран, то самый эффективный способ борьбы с ним - это расширение использования электронных сертификатов. Сегодня их оформляется, к сожалению, очень мало - 9 миллионов таких сертификатов в месяц, а нужно 300 миллионов", - сказал Путин.

В связи с этим глава государства отметил, что необходимо заранее продумать вопрос о том, чтобы системе обработки таких электронных сертификатов "хватило ёмкости".