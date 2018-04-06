ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам Президента РФ, в качестве приоритетного шага нужно настраивать и вводить интеграционную систему пропуска через границу товаров и транспортных средств в формате «одного окна» и «одной остановки»

"Пересечение российской границы должно быть максимально комфортным для граждан и бизнеса, Россия должна развиваться как глобальный логистический узел", - сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Новейшее оборудование, средства связи и цифровые технологии, интегрированные базы данных ведомств - все это должно создавать максимально удобные и комфортные условия для граждан, для российского и иностранного бизнеса, для развития встречных торговых и туристических потоков, для повышения конкурентоспособности отечественного экспорта и транзитных маршрутов», - заявил Путин, выступая на расширенном заседании Совета безопасности РФ.

По словам Президента РФ, в качестве приоритетного шага нужно настраивать и вводить интеграционную систему пропуска через границу товаров и транспортных средств в формате «одного окна» и «одной остановки».

«Все это - конкретные шаги, которые должны решить одну из задач, обозначенных в Послании - повысить скорость перемещения грузов по российской территории, укрепить позиции России как одного из крупнейших логистических узлов глобального уровня», - сказал Путин.