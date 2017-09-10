Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве
10.09.2017, 16:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве. Он проголосовал на участке номер 2151, где голосовал и в прошлом году - во время выборов депутатов Государственной Думы 7-го созыва.
Поздоровавшись с сотрудниками участковой избирательной комиссии, Путин предъявил паспорт и, получив бюллетень, удалился в кабинку для голосования. Затем Президент РФ подошёл к одной из прозрачных пластиковых урн и опустил листок.
Ко времени прихода главы государства в здании РАН уже отдали свои голоса первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
По словам секретаря участка Галины Поплетеевой, с начала работы на участке не было зафиксировано нарушений. Горожане на этом участке могут выбрать от одного до трёх депутатов из 18 кандидатов.
В Москве сегодня походят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выберают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.
Поздоровавшись с сотрудниками участковой избирательной комиссии, Путин предъявил паспорт и, получив бюллетень, удалился в кабинку для голосования. Затем Президент РФ подошёл к одной из прозрачных пластиковых урн и опустил листок.
Ко времени прихода главы государства в здании РАН уже отдали свои голоса первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
По словам секретаря участка Галины Поплетеевой, с начала работы на участке не было зафиксировано нарушений. Горожане на этом участке могут выбрать от одного до трёх депутатов из 18 кандидатов.
В Москве сегодня походят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выберают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.
Источник: Единая Россия