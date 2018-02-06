ОРЕАНДА-НОВОСТИ Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.



Обсуждены итоги прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнуто, что принятые решения призваны придать серьезный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и в целом способствовать нормализации обстановки во всем регионе.



Отмечена эффективность взаимодействия России, Ирана и Турции в рамках Астанинского формата. Высказана готовность к дальнейшей скоординированной работе по его развитию, насыщению повестки дня новыми конкретными темами.



Были затронуты также кризисная ситуация в Йемене и пути решения палестинской проблемы.



Подтверждена приверженность последовательной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в качестве весомого фактора поддержания международной стабильности и безопасности.



Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в различных отраслях.



Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.