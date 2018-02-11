ОРЕАНДА-НОВОСТИ Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.



Обсуждалась ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии.



Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе.