ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Ковтун информировала Президента о социально-экономической ситуации в регионе:

"За 9 месяцев по объёму промпроизводства наблюдается рост на 14 процентов. Выпуск продукции в металлургии увеличился на 24 процента, в судоремонте – на 19,4 процента, в добывающей промышленности – на 10 процентов. Как Вы видите, все предприятия работают в штатном режиме, работают стабильно. Инвестиции в основной капитал выросли в 1,4 раза, объём перевалки грузов в наших портах в 1,7 раза, объём водных биоресурсов также вырос на 11 процентов.

Надо отметить, что замедлилась инфляция к аналогичному периоду прошлого года – сентябрь–декабрь 2016 года, за этот период 102 процента составила инфляция, замедлился рост потребительских цен, тоже на 2 процента снизился по сравнению с аналогичным периодом.

Стабильная ситуация на рынке труда. У нас безработица составляет 1,3 процента, что существенно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика нашего региона экспортно-ориентированная, изменения и курсовые колебания, конечно, влияют на налоговые поступления. Сейчас налоговые поступления от планируемого снизились на 4 процента, это составило 1,6 миллиарда рублей. Вместе с тем, регион относится к регионам высокой бюджетной обеспеченности, мы занимаем 16 место среди всех регионов нашей страны, поэтому рассчитывать на преференции Минфина можем меньше всего. Тем не менее у нас достаточно низкий, безопасный уровень государственного долга: в 2017 году он составляет 36 процентов, на 2018 год составит 42 процента".

Отдельно обсуждался проект программы по привлечению молодых докторов для работы на Севере «Арктический доктор». По словам губернатора Мурманской области, основной проблемой в здравоохранении региона является недостаток медицинских кадров. "Дело в том, что люди неохотно едут на север работать, а заработные платы сегодня не столь высоки по сравнению с тем периодом, который мы оценивали в советское время. Вместе с тем, мы проводим целый комплекс мер, их законодательно закрепили, оказываем поддержку врачам, приезжающим к нам работать. Хотелось бы отметить, что программа «Земский доктор» хорошо работает везде, кроме северных территорий. У нас высокоурбанизированный регион – 82 процента урбанизация, поэтому мы не можем в полной мере воспользоваться преференциями программы «Земский доктор» для села. Мы привлекли всего 29 докторов за это время. Но мы вышли с предложением, и в Министерстве здравоохранения, и Министерстве финансов, сейчас на всех площадках обсуждаем нашу инициативу заместить программу «Земский доктор» программой «Арктический доктор».

Владимир Путин сказал, что постарается поддержать местную инициативу.