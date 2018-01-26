ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

Кроме того, речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте глава Российского государства информировал участников совещания об обсуждении этой темы в телефонном разговоре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Затрагивались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.