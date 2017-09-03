ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Находясь в Сямэне (Китай) в связи с участием в саммите БРИКС, Владимир Путин провёл телефонный разговор с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Состоялся обмен мнениями по обострившейся ситуации на Корейском полуострове. Лидеры осудили проведённое 3 сентября КНДР новое ядерное испытание, которое подрывает глобальный режим нераспространения, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права, создаёт реальную угрозу региональному миру и стабильности.

Владимир Путин высказался за то, чтобы международное сообщество не поддавалось эмоциям, действовало спокойно и взвешенно, а также подчеркнул, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами.