ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин поздравил Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции – Днём Республики.

Проведён обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам успешно развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов.

Также они обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность наращивания усилий её урегулированию.