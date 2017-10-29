Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом
29.10.2017, 08:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин поздравил Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции – Днём Республики.
Проведён обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам успешно развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов.
Также они обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность наращивания усилий её урегулированию.
Источник: Сайт Президента РФ