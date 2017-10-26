Путин распорядился взять под особый контроль охрану окружающей среды на Байкале
26.10.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Юрию Чайке взять под особый контроль охрану окружающей среды в сфере туризма и отдыха на Байкале. Документ был принят по итогам "проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории".
"Генеральной прокуратуре РФ взять под особый контроль соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении рекреационной деятельности на Байкальской природной территории. Доклад - до 1 марта 2018 года," - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В свою очередь, главам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области Президент РФ поручил взять под личный контроль реализацию мероприятий по охране озера Байкал и обеспечить контроль за расходованием выделенных на эти цели бюджетных средств. Кроме того, губернаторам поручено принять меры по усилению государственного экологического надзора и федерального государственного лесного надзора на Байкальской природной территории, а также создать единый координационный орган по обеспечению экологической безопасности на Байкале.
Правительству РФ глава государства поручил сформировать механизм взаимодействия между различными ведомствами по вопросам охраны природы Байкала, а также, совместно с главами регионов, рассмотреть вопрос о разработке единой территориальной схемы обращения с отходами на Байкальской территории. Министерству финансов РФ поручено совместно с Минприроды рассмотреть вопрос о выделении начиная с 2018 года дополнительных бюджетных средств на экологический надзор в этом регионе, для чего может быть увеличен штат Росприроднадзора. Кроме того, Минприроды России должно будет усилить экологический надзор на Байкале, предусмотрев создание в этих целях в своей структуре специального подразделения.
В свою очередь, Минтрансу РФ совместно с губернаторами поручено оснастить водные пути на Байкальской природной территории техническими средствами для приёма судовых отходов.
"Генеральной прокуратуре РФ взять под особый контроль соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении рекреационной деятельности на Байкальской природной территории. Доклад - до 1 марта 2018 года," - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В свою очередь, главам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области Президент РФ поручил взять под личный контроль реализацию мероприятий по охране озера Байкал и обеспечить контроль за расходованием выделенных на эти цели бюджетных средств. Кроме того, губернаторам поручено принять меры по усилению государственного экологического надзора и федерального государственного лесного надзора на Байкальской природной территории, а также создать единый координационный орган по обеспечению экологической безопасности на Байкале.
Правительству РФ глава государства поручил сформировать механизм взаимодействия между различными ведомствами по вопросам охраны природы Байкала, а также, совместно с главами регионов, рассмотреть вопрос о разработке единой территориальной схемы обращения с отходами на Байкальской территории. Министерству финансов РФ поручено совместно с Минприроды рассмотреть вопрос о выделении начиная с 2018 года дополнительных бюджетных средств на экологический надзор в этом регионе, для чего может быть увеличен штат Росприроднадзора. Кроме того, Минприроды России должно будет усилить экологический надзор на Байкале, предусмотрев создание в этих целях в своей структуре специального подразделения.
В свою очередь, Минтрансу РФ совместно с губернаторами поручено оснастить водные пути на Байкальской природной территории техническими средствами для приёма судовых отходов.
Источник: Единая Россия