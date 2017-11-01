Путин рассчитывает на согласование договоренностей по Каспию в ближайшее время
01.11.2017, 18:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в ближайшее время будут согласованы и подписаны все договорённости по статусу Каспийского моря. Об этом он заявил 1 ноября итогам переговоров президентов РФ, Азербайджана и Ирана в Тегеране.
"Мы все (Россия, Иран, Азербайджан) - прикаспийские государства. Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим согласование всех параметров наших договорённостей, которые должны быть подписаны в ближайшее время по каспийской проблематике, по статусу Каспия", - сказал Путин.
Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани по итогам трёхсторонних переговоров заявил, что участники встречи высказались за скорейшее определение правового статуса Каспийского моря. "Три наших страны являются прикаспийскими государствами, и мы говорили о том, чтобы правовой статус Каспийского моря скорее был бы финализирован, чтобы мы могли использовать существующий потенциал этого моря", - сказал Рухани.
Также Президент РФ отметил продуктивную работу с Ираном по сирийской проблематике. "Нам удаётся согласовывать позиции по сирийской проблематике. Благодаря нашим совместным усилиям, а также усилиям Турции, как вы знаете, позитивно очень развивается ситуация на самой территории в борьбе с терроризмом и переговорный процесс, который проходит в Астане", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что ни одна страна в одностороннем порядке не может решить проблему в Сирии, отметив, в частности, усилия Турции, способствующие позитивному развитию ситуации в Дамаске.
Россия, по словам Путина, рассчитывает на дальнейшее позитивное сотрудничество с Ираном. "И очень высоко оцениваем результаты сегодняшнего визита", - сказал Путин, поблагодарив президента Ираназа атмосферу, созданную в ходе трёхсторонней встречи.
В заключение он отметил положительные результаты координации в рамках ОПЕК.
"Координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель", - заявил Путин.
В конце 2016 года организация ОПЕК и ряд не входящих в неё стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлён на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
"Мы все (Россия, Иран, Азербайджан) - прикаспийские государства. Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим согласование всех параметров наших договорённостей, которые должны быть подписаны в ближайшее время по каспийской проблематике, по статусу Каспия", - сказал Путин.
Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани по итогам трёхсторонних переговоров заявил, что участники встречи высказались за скорейшее определение правового статуса Каспийского моря. "Три наших страны являются прикаспийскими государствами, и мы говорили о том, чтобы правовой статус Каспийского моря скорее был бы финализирован, чтобы мы могли использовать существующий потенциал этого моря", - сказал Рухани.
Также Президент РФ отметил продуктивную работу с Ираном по сирийской проблематике. "Нам удаётся согласовывать позиции по сирийской проблематике. Благодаря нашим совместным усилиям, а также усилиям Турции, как вы знаете, позитивно очень развивается ситуация на самой территории в борьбе с терроризмом и переговорный процесс, который проходит в Астане", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что ни одна страна в одностороннем порядке не может решить проблему в Сирии, отметив, в частности, усилия Турции, способствующие позитивному развитию ситуации в Дамаске.
Россия, по словам Путина, рассчитывает на дальнейшее позитивное сотрудничество с Ираном. "И очень высоко оцениваем результаты сегодняшнего визита", - сказал Путин, поблагодарив президента Ираназа атмосферу, созданную в ходе трёхсторонней встречи.
В заключение он отметил положительные результаты координации в рамках ОПЕК.
"Координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель", - заявил Путин.
В конце 2016 года организация ОПЕК и ряд не входящих в неё стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлён на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Источник: Единая Россия