ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации.



«Ратифицировать договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в городе Москве 11 апреля 2017 года» — говорится в тексте документа.



Договор был одобрен Советом Федерации на заседании 8 ноября, принят Госдумой 26 октября 2017 года. Предполагается, что кодекс вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех стран-участниц (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Ожидается, что это произойдет в начале января 2018 года.



Договор разработан в целях обеспечения единого таможенного регулирования на территории ЕАЭС, он позволит обеспечить работу всех пунктов таможенного администрирования по единым правилам — с одинаковыми подходами к взиманию платежей и алгоритмами взаимодействия участников торговли с госорганами. Таможенный кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках союза соглашений.



В кодексе регламентируются полномочия участников таможенных операций, таможенный процесс, декларирование, методы определения стоимости товаров, виды платежей, таможенных процедур, полномочия и взаимодействие таможенных органов, использование информационных систем и ресурсов. В документе закрепляются правила перемещения товаров физлицами, в том числе приобретенных в зарубежных интернет-магазинах.



Договором предусматривается перевод всех таможенных процедур в электронный формат, а также электронное декларирование. Это позволит «существенно упростить таможенный оборот и исключить воздействие человеческого фактора», отмечается в сопроводительных документах.



В тексте договора прописаны особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отдельных свободных экономических зонах государств-членов. Реализация потребует внесения изменений в законодательство РФ, в том числе в сфере технического регулирования, регулирования внешнеторговой деятельности, законы о промышленной политике, об экспортном контроле. Кодекс также расширяет порядок применения отсрочек и рассрочек для таможенных платежей.