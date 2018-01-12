ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к системе ЕГЭ. По словам главы государства, в ЕГЭ есть свои минусы, но главным плюсом стало то, что у школьников не из столичных городов появился шанс поступить учиться в вузы больших городов.

«Количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ», – цитирует российского лидера издание «iReactor».

Во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода президент отметил, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения и, в целом, несмотря на минусы, работает достаточно эффективно. Однако он упомянул, что эту систему нужно продолжать совершенствовать.

Напомним, что система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-го (12-го) классов российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в вузы страны.