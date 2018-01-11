ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин пообещал, что бесплатное высшее образование в РФ сохранится.



"Нет, здесь [в системе высшего образования] принципиальных изменений не будет. Платная часть она есть и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится", - заявил глава государства на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.



Путин считает систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники школ, достаточно эффективной, но признает, что она может совершенствоваться. "Что касается ЕГЭ, то нам лучше не вдаваться сейчас в детали, не углубляться в эту дискуссию... есть плюсы и минусы. Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ", - констатировал президент.



ЕГЭ с 2009 года является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов школ РФ, а также формой вступительных испытаний в вузы страны. ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти регионов, осуществляющими государственное управление в сфере образования во всех субъектах РФ, а также в иностранных государствах для выпускников образовательных учреждений при посольствах, военных частях РФ и др.