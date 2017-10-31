ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Текст закона размещён на интернет-портале правовой информации. Он был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Данным законом предусматривается повышение с 1,5 до 2,5 тыс. рублей штрафа за непропуск пешеходов на "зебре" для воздействия на автохулиганов.

Закон усиливает административную ответственность водителей за непредставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении.