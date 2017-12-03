ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 декабря Владимир Путин встретится с главами делегаций поместных православных церквей, прибывшими в Москву для участия в юбилейных торжествах, посвящённых 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.



С 29 по 2 декабря в Москве проходил Архиерейский собор, в котором принял участие весь епископат Русской православной церкви — более 350 архиереев из 22 стран. В работе собора впервые принял участие Владимир Путин.