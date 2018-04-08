ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила рассмотрения предложений, связанных с празднованием нa федеральном уровне памятных дат субъектов России. Указ опубликован нa официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь инициативы, связанные с празднованием памятных дат субъектов РФ, должны направляться в Правительство РФ, а не Президенту РФ, не менее чем за пять лет до 1 января года официального празднования дат. Те субъекты РФ, празднование памятных дат которых предлагается провести нa федеральном уровне, после рассмотрения соответствующих инициатив законодательными органами этого субъекта и в случае их одобрения также направляются в Правительство РФ, а не Президенту РФ.

Кроме того, теперь Кабинет министров РФ должно утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования памятной даты субъекта России в трехмесячный срок. Ранее на процедуру утверждения правилами отводилось четыре месяца.