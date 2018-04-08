ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В правоохранительные органы Новгородской области 8 апреля 2018 года поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Волотово, в результате которого погибло четверо взрослых и один ребёнок, 2016 года рождения.

По данному факту следователем Новгородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По версии следствия, в указанном доме проживала семья, состоящая из двух взрослых и одного малолетнего ребёнка. Около трёх часов ночи соседка по деревни, обнаружив возгорание, вызвала работников пожарной службы. Однако спасти хозяев дома и их ребёнка не удалось. Кроме того, в результате пожара погибли мужчина и женщина, которые находились у них в гостях.

По предварительным сведениям причиной смерти явилось отравление угарным газом. Следователем СК России по Новгородской области назначено проведение экспертиз с целью установления причин возникновения пожара. Расследование уголовного дела продолжается.