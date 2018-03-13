13.03.2018, 17:30
Пятьсот объектов незавершённого строительства выявили в Подмосковье на февраль 2018 года
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пятьсот объектов незавершённого строительства выявили в Подмосковье на февраль 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в релизе, 12 марта начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко в интервью телеканалу "360°" рассказал о ходе выполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьёва в части ликвидации объектов незавершённого строительства. Соответствующее поручение областному правительству содержится в ежегодном Обращении губернатора к жителям Московской области от 14 февраля 2018 года.
"По состоянию на февраль на территории Московской области выявлено 500 объектов незавершённого строительства, из них 213 - жилого назначения, 238 - нежилого, 49 инженерных сетей и дорог", - сообщил начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко. Также он отметил, что 174 строения из 500 является самовольными, возведёнными без исходно-разрешительной документации.
Как подчёркивается в сообщении, по действующему законодательству предусмотрены возможные варианты ликвидации недостроенных, аварийных и самовольных построек: снос по решению суда или по решению органа местного самоуправления во внесудебном порядке, снос через механизм реализации комплексного и устойчивого развития территории в рамках утверждённых правил землепользования и застройки, дострой.
В нём также добавляется, что необходимость решения данной проблемы обусловлена тем, что недостроенные аварийные и самовольные постройки, в первую очередь, создают угрозу для жизни населения, а также существенно ухудшают визуальное восприятие городов, занимают социально - значимые территории. В рамках методической поддержки органов местного самоуправления Главархитектурой Московской области разработана типовая дорожная карта, содержащая план и сроки мероприятий по ликвидации недостроев. К 20 марта муниципалитетами будут подготовлены индивидуальные планы действий по ликвидации каждого конкретного объекта, в зависимости от правовой ситуации.
Минимальный срок процедуры принятия решения по сносу объекта самовольного либо незавершённого строительства составляет около трёх месяцев, максимальный с учётом судов в нескольких инстанциях - до полутора лет. Первые результаты работы по их ликвидации ожидаются к середине 2018 года. В настоящий момент уже определён список из 10 строений, которые будут снесены в первоочередном порядке в течение ближайших четырёх месяцев. Они расположены в городских округах Балашиха, Серпухов, Красногорск, Истра.
В материале уточняется, что в результате реализации мероприятий по ликвидации недостроев планируется улучшить визуальное восприятие городов, а также создать условия для вовлечения неиспользуемых территорий в хозяйственную деятельность, создания общественных пространств (парки, скверы), новых рабочих мест, освобождения территорий для размещения социально значимых объектов.
Владислав Гордиенко, слова которого приводятся в релизе, отметил, что дострой объектов, является приоритетным способом выполнения поручения по ликвидации незавершённых построек. Эта работа осуществляется в том случае, если есть вся разрешительная документация и объект по результатам обследований не представляет потенциальной угрозы жизнедеятельности людей.
"Мы настроены на то, чтобы объекты достраивались собственниками. Для этого необходимо обследовать долгострой и представить результаты в соответствующие органы строительного надзора. Если обследование подтверждает, что объект может функционировать, целесообразно завершить его строительство и ввести в эксплуатацию. Нежилые объекты, например, торговые, складские, офисные или производственные создадут новые рабочие места", - сказал Владислав Гордиенко.
Также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе ведётся работа по созданию комфортной городской среды и созданию общественных пространств и пешеходных улиц в городах Подмосковья. По информации официального источника, в 2017 году благоустроено 54 общественных пространства в 22 муниципальных образованиях. В 2018 году запланировано благоустройство 33 общественных пространств в 20 городах, из которых 11 малых и 5 исторических.
Кроме того, Владислав Гордиенко добавил, что за 2017 год удалось качественно изменить облик главных улиц и вылетных магистралей Подмосковья. В постоянном режиме ведётся работа по демонтажу и замене некондиционных и несанкционированных рекламно-информационных конструкций, поясняется в материале.
В нём уточняется, что с 2015 года в Московской области действует архитектурно-художественный регламент, в котором определены типы, архитектурно-художественные решения и правила установки рекламно-информационных конструкций. Также для каждого городского пространства разрабатывается альбом мероприятий, включающий работы по приведению в порядок информационных конструкций и фасадов зданий: вывески, загораживающие архитектурные особенности зданий, располагающиеся в исторических и культурных местах, заменяются на более лаконичные, аляповатые конструкции приводятся в аккуратный внешний вид.
Руководитель ведомства добавил, что на сегодняшний день утверждено 92% генеральных планов и 97% ПЗЗ. Таким образом, практически все муниципальные образования Московской области обеспечены документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Это говорит, о том, что каждый предприниматель, каждый житель будет понимать, что его ждёт на той или иной территории: когда будет построена школа, детский сад, к какому виду разрешённого использования отнесён земельный участок, следует из релиза.
В нём также добавляется, что утверждённые генпланы позволяют приступить к разработке планов по их реализации совместно с органами местного самоуправления, при этом учитывается один из главных приоритетов - создание рабочих мест.
"В этом году мы должны внести сведения о границах населённых пунктов и границах территориальных зон, которые установлены в генпланах и ПЗЗ, в Росреестр. Жителю или предпринимателю уже не придётся ходить по чиновникам. То есть если вы захотите поменять вид разрешённого использования своего участка, вы просто подаёте заявление в Росреестр, и спустя семь рабочих дней получаете выписку", - приводятся слова Гордиенко в заключение.
Как отмечается в релизе, 12 марта начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко в интервью телеканалу "360°" рассказал о ходе выполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьёва в части ликвидации объектов незавершённого строительства. Соответствующее поручение областному правительству содержится в ежегодном Обращении губернатора к жителям Московской области от 14 февраля 2018 года.
"По состоянию на февраль на территории Московской области выявлено 500 объектов незавершённого строительства, из них 213 - жилого назначения, 238 - нежилого, 49 инженерных сетей и дорог", - сообщил начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко. Также он отметил, что 174 строения из 500 является самовольными, возведёнными без исходно-разрешительной документации.
Как подчёркивается в сообщении, по действующему законодательству предусмотрены возможные варианты ликвидации недостроенных, аварийных и самовольных построек: снос по решению суда или по решению органа местного самоуправления во внесудебном порядке, снос через механизм реализации комплексного и устойчивого развития территории в рамках утверждённых правил землепользования и застройки, дострой.
В нём также добавляется, что необходимость решения данной проблемы обусловлена тем, что недостроенные аварийные и самовольные постройки, в первую очередь, создают угрозу для жизни населения, а также существенно ухудшают визуальное восприятие городов, занимают социально - значимые территории. В рамках методической поддержки органов местного самоуправления Главархитектурой Московской области разработана типовая дорожная карта, содержащая план и сроки мероприятий по ликвидации недостроев. К 20 марта муниципалитетами будут подготовлены индивидуальные планы действий по ликвидации каждого конкретного объекта, в зависимости от правовой ситуации.
Минимальный срок процедуры принятия решения по сносу объекта самовольного либо незавершённого строительства составляет около трёх месяцев, максимальный с учётом судов в нескольких инстанциях - до полутора лет. Первые результаты работы по их ликвидации ожидаются к середине 2018 года. В настоящий момент уже определён список из 10 строений, которые будут снесены в первоочередном порядке в течение ближайших четырёх месяцев. Они расположены в городских округах Балашиха, Серпухов, Красногорск, Истра.
В материале уточняется, что в результате реализации мероприятий по ликвидации недостроев планируется улучшить визуальное восприятие городов, а также создать условия для вовлечения неиспользуемых территорий в хозяйственную деятельность, создания общественных пространств (парки, скверы), новых рабочих мест, освобождения территорий для размещения социально значимых объектов.
Владислав Гордиенко, слова которого приводятся в релизе, отметил, что дострой объектов, является приоритетным способом выполнения поручения по ликвидации незавершённых построек. Эта работа осуществляется в том случае, если есть вся разрешительная документация и объект по результатам обследований не представляет потенциальной угрозы жизнедеятельности людей.
"Мы настроены на то, чтобы объекты достраивались собственниками. Для этого необходимо обследовать долгострой и представить результаты в соответствующие органы строительного надзора. Если обследование подтверждает, что объект может функционировать, целесообразно завершить его строительство и ввести в эксплуатацию. Нежилые объекты, например, торговые, складские, офисные или производственные создадут новые рабочие места", - сказал Владислав Гордиенко.
Также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе ведётся работа по созданию комфортной городской среды и созданию общественных пространств и пешеходных улиц в городах Подмосковья. По информации официального источника, в 2017 году благоустроено 54 общественных пространства в 22 муниципальных образованиях. В 2018 году запланировано благоустройство 33 общественных пространств в 20 городах, из которых 11 малых и 5 исторических.
Кроме того, Владислав Гордиенко добавил, что за 2017 год удалось качественно изменить облик главных улиц и вылетных магистралей Подмосковья. В постоянном режиме ведётся работа по демонтажу и замене некондиционных и несанкционированных рекламно-информационных конструкций, поясняется в материале.
В нём уточняется, что с 2015 года в Московской области действует архитектурно-художественный регламент, в котором определены типы, архитектурно-художественные решения и правила установки рекламно-информационных конструкций. Также для каждого городского пространства разрабатывается альбом мероприятий, включающий работы по приведению в порядок информационных конструкций и фасадов зданий: вывески, загораживающие архитектурные особенности зданий, располагающиеся в исторических и культурных местах, заменяются на более лаконичные, аляповатые конструкции приводятся в аккуратный внешний вид.
Руководитель ведомства добавил, что на сегодняшний день утверждено 92% генеральных планов и 97% ПЗЗ. Таким образом, практически все муниципальные образования Московской области обеспечены документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Это говорит, о том, что каждый предприниматель, каждый житель будет понимать, что его ждёт на той или иной территории: когда будет построена школа, детский сад, к какому виду разрешённого использования отнесён земельный участок, следует из релиза.
В нём также добавляется, что утверждённые генпланы позволяют приступить к разработке планов по их реализации совместно с органами местного самоуправления, при этом учитывается один из главных приоритетов - создание рабочих мест.
"В этом году мы должны внести сведения о границах населённых пунктов и границах территориальных зон, которые установлены в генпланах и ПЗЗ, в Росреестр. Жителю или предпринимателю уже не придётся ходить по чиновникам. То есть если вы захотите поменять вид разрешённого использования своего участка, вы просто подаёте заявление в Росреестр, и спустя семь рабочих дней получаете выписку", - приводятся слова Гордиенко в заключение.
Источник: Правительство Московской области