ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия и Норвегия установили лимиты вылова основных промысловых объектов, находящихся в совместном управлении.

В столице Татарстана завершила работу 47-я сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую – заместитель постоянного заместителя Министра промышленности и рыболовства Норвегии Арне Беньяминсен.

По результатам сессии, общий допустимый улов (ОДУ) трески установлен в размере 775 тыс. тонн, пикши – 202 тыс. тонн, морского окуня (S. mentella) – 32,6 тыс. тонн. При этом российские рыбаки смогут осуществлять промысел морского окуня в открытой части Норвежского моря (район регулирования НЕАФК), экономической зоне Норвегии и районе архипелага Шпицберген.

С учётом научных данных об увеличении запасов мойвы Стороны согласовали ОДУ этого вида на 2018 год в размере 205 тыс. тонн. В 2016 году промысел мойвы осуществлялся только для научных целей.

Важное значение для российского рыболовства имеют договорённости по техническим мерам регулирования промысла синекорого палтуса, продолжение работы над вопросами по приловам трески при промысле мойвы и «выбросам» рыбы, мерам по контролю за промыслом в Баренцевом и Норвежском морях.

С учётом заинтересованности российских рыбаков в стабильной деятельности районе архипелага Шпицберген, Стороны обсудили практические меры во всем районе действия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству в целях предотвращения возникновения ситуаций, которые могут привести к прекращению промысла и серьёзным экономическим потерям российских рыбопромысловых компаний.

По результатам сессии подписан протокол.