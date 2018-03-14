Илья Шестаков, корейскую – заместитель Министра морских дел и рыболовства Республики Корея Чо Сын Хван. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сеуле прошла 27-я сессия Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству, корейскую – заместитель Министра морских дел и рыболовства Республики Корея Чо Сын Хван.

Стороны согласовали вопросы повестки дня, изложили свои позиции по вопросам двустороннего сотрудничества в области рыбного хозяйства и провели консультации по вопросам открытой части Охотского моря. Представители России отметили большое значение решения, принятого корейской стороной в апреле 1993 года, о добровольном прекращении нерегулируемого промысла минтая в открытой части Охотского моря, что способствует сохранению запасов этого вида. Корейская сторона подтвердила, что в 2018 году также будут предприняты необходимые меры по невозобновлению корейскими рыболовными компаниями промысла в открытой части Охотского моря.

Россия и Республика Корея обсудили вопросы, касающиеся практической реализации договорённостей, достигнутых на 26-й сессии Комиссии.

Российская сторона высоко оценила работу Республики Корея в 2017 году по реализации положений Межправительственного соглашения от 22 декабря 2009 года о сотрудничестве в области предупреждения ННН-промысла по предоставлению достоверной информации о выгрузке уловов и проверках российских судов в корейских портах. Россия и Республика Корея обсудили возможность ввести дополнительные меры, которые позволят обеспечить контроль законности происхождения всех видов водных биоресурсов и продукции из них, перевозимых с территории одной страны в другую. Предложения будут рассмотрены на очередном раунде российско-корейских консультаций по практической реализации Соглашения в сентябре-октябре 2018 года.

В области инвестиционного партнёрства Россия и Республика Корея договорились осуществлять взаимодействие между заинтересованными организациями обеих стран по вопросам технологий и переработки аквакультуры, привлечения корейских инвестиций в проекты марикультуры и рыбного хозяйства в целом на территории российского Дальнего Востока. Принято решение разработать план совместных инвестиционных проектов в области аквакультуры на период до 2020 года.

В сфере научно-технического сотрудничества Россия и Республика Корея рассмотрели итоги выполнения совместных научных исследований в 2017 году, согласовали план работы на 2018 год и договорились обсудить перспективные направления дальнейших исследований морских млекопитающих на ежегодной встрече Северотихоокеанской организации по морским наукам (ПИКЕС). Решено, что ежегодное совещание по научно-техническому сотрудничеству в области рыбного хозяйства состоится в г. Пусан в июне 2018 года.