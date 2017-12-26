ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 декабря в Калуге состоялась встреча начальника Московской железной дороги Владимира Молдавера и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, в ходе которой было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018-2020 годы между правительством Калужской области и ОАО "РЖД".

Соглашение регламентирует основные вопросы в области организации железнодорожных перевозок, качественного удовлетворения потребностей населения, а также взаимодействия в производственной, финансовой и инвестиционной сферах. Документ предусматривает взаимодействие сторон для повышения эффективности в области грузовых перевозок, осуществляемых различными участниками перевозочного процесса: владельцем инфраструктуры – МЖД, грузоотправителями и компаниями-операторами подвижного состава.

Правительство Калужской области выступает заказчиком на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории области путем заключения отдельных договоров с пригородными компаниями-перевозчиками и государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

В свою очередь, компания ОАО "РЖД" обеспечивает устойчивую и безопасную работу железнодорожного транспорта, предоставляет пригородным компаниям-перевозчикам подвижной состав и доступ к объектам инфраструктуры для осуществления социально значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на основе договоров, обеспечивает реализацию программ и мероприятий по безопасности движения на железнодорожном транспорте.