"РЖД" и Калужская область подписали соглашение
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 декабря в Калуге состоялась встреча начальника Московской железной дороги Владимира Молдавера и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, в ходе которой было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018-2020 годы между правительством Калужской области и ОАО "РЖД".
Соглашение регламентирует основные вопросы в области организации железнодорожных перевозок, качественного удовлетворения потребностей населения, а также взаимодействия в производственной, финансовой и инвестиционной сферах. Документ предусматривает взаимодействие сторон для повышения эффективности в области грузовых перевозок, осуществляемых различными участниками перевозочного процесса: владельцем инфраструктуры – МЖД, грузоотправителями и компаниями-операторами подвижного состава.
Правительство Калужской области выступает заказчиком на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории области путем заключения отдельных договоров с пригородными компаниями-перевозчиками и государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
В свою очередь, компания ОАО "РЖД" обеспечивает устойчивую и безопасную работу железнодорожного транспорта, предоставляет пригородным компаниям-перевозчикам подвижной состав и доступ к объектам инфраструктуры для осуществления социально значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на основе договоров, обеспечивает реализацию программ и мероприятий по безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Калужской области в 2017 году запланированы в размере 854,6 млн рублей, в том числе крупные вложения предусмотрены на модернизацию железнодорожного пути на участках Малоярославец – Ерденево, Ерденево – Суходрев, модернизацию средств технического наблюдения на железнодорожном вокзале станции Калуга-1.
Объём налоговых платежей в областной и местные бюджеты за 11 месяцев составил 393,5 млн рублей с ростом на 10% к 11 месяцам 2016 года, в том числе налог на имущество – 129,8 млн рублей.