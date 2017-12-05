ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") увеличит количество дополнительных поездов в период новогодних и рождественских каникул. Для обеспечения повышенного спроса количество дополнительных рейсов поездов будет увеличено ещё на 100 единиц – до 600. Это на 6% больше, чем было назначено в 2016 году.

В целом, поездами дальнего следования формирования АО "ФПК" в новогодние праздники планируется перевезти более 3,6 млн пассажиров (+2% к прошлому году). Только в поездах в сообщении с Москвой пассажирам предложено свыше 2,3 млн мест, что также на 2% больше, чем в 2016 году.

"Пиковые" даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на 6, 7 и 8 января 2017 года.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Архангельск, Старый Оскол, Самару, Пензу, Кинешму, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и др. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Адлер, Казань и Санкт-Петербург; из Владивостока в Хабаровск; из Ростова в Адлер и Кисловодск, из Адлера во Владикавказ, из Новороссийска в Кисловодск; из Костромы, Котласа, Иваново – в Москву.

В международном сообщении в период новогодних праздников назначены дополнительные международные поезда № 70/69 Москва – Хельсинки (отправлением из Москвы в Хельсинки 28, 29, 30 декабря 2017 года, 1, 2 и 3 января 2018 года и из Хельсинки в Москву 29, 30 декабря 2017 года, 2, 3, 4, 7, 8, 9 января 2018 года) и № 233/234 сообщением Москва – Таллин (отправлением из Москвы 30 декабря 2017 года, 2 января 2018 года и из Таллина 7 января 2018 года).

Для перевозок организованных групп пассажиров, в том числе детских, на родину Деда Мороза – в Великий Устюг будут назначены 5 туристических поездов из Санкт-Петербурга, Москвы и Самары.