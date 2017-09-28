ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 сентября ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия на объекте "Кизнер" в Удмуртской Республике. О завершении ликвидации в полном объёме досрочно Президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Завод в Кизнере, является последним действующим объектом УХО в стране. На мероприятие, посвящённое закрытию предприятия, прибыла делегация представителей иностранных государств и технического секретариата международной Организации по запрещению химического оружия.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия строго исполняет международные обязательства, в том числе в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения, и отметил, что Соединённые Штаты, являясь крупным держателем химического оружия, не выполняют своих обязательств по срокам его ликвидации.

В свою очередь председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Бабич доложил Владимиру Путину: "Работа была развёрнута в 6 регионах России, где были построены 7 современных производственных комплексов. Все использованные технологии и всё уникальное оборудование было разработано российскими учёными и инженерами. Кроме того, во всех этих регионах построены объекты социальной инфраструктуры". Очень важно, что за эти годы ни на одном объекте не было допущено ни одной аварийной ситуации, отметил Бабич.