ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ктрове полицнйские возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Установилено, что 41–летняя местная жительница решила помыть свой автомобиль на мойке. Оставив ключи от автомобиля работникам автомойки, клиентка отправилась по своим делам. Этим воспользовался злоумышленник, который в отсутствие владелицы решил прокатиться на понравившемся автомобиле. Мужчина завёл двигатель оставленной без присмотра машины и скрылся на ней в неизвестном направлении.

Вскоре схожий по приметам автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД на окраине города со следами дорожно-транспортного происшествия. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. Как было установлено, мужчина неправомерно завладел данным транспортным средством на территории автомойки без цели хищения. При этом владелица автомобиля даже не подозревала, что её транспортное средство стало предметом преступного посягательства.

Подозреваемый в совершении противоправных действий был задержан по горячим следам стражами порядка. Им оказался работник автомойки, 34-летний житель города Кирова.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.