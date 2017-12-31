Работу московского метро в новогоднюю ночь обеспечат 11 тыс. человек
31.12.2017, 11:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бесперебойную работу столичного метро и Московского центрального кольца во время новогодней ночи обеспечат более пяти тысяч сотрудников метрополитена, среди которых 1,1 тысячи машинистов.
На 13 станциях около мест народных гуляний всю ночь будут дежурить несколько десятков сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. А следить за безопасностью в метро и на МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января будут около шести тысяч представителей УВД на Московском метрополитене и службы безопасности метро.
Столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь второй год подряд. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. Также пассажиры смогут воспользоваться услугами автобусов, трамваев или троллейбусов, которые будут ходить с интервалом 25–30 минут.
На 13 станциях около мест народных гуляний всю ночь будут дежурить несколько десятков сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. А следить за безопасностью в метро и на МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января будут около шести тысяч представителей УВД на Московском метрополитене и службы безопасности метро.
Столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь второй год подряд. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. Также пассажиры смогут воспользоваться услугами автобусов, трамваев или троллейбусов, которые будут ходить с интервалом 25–30 минут.
Источник: Мэрия Москвы